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Ракурс
Табу на эротическую продукцию возле учебных заведений наложила Рада

Табу на эротическую продукцию возле учебных заведений наложила Рада

15 июл 2021, 17:31
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Продукцию эротического характера запретила распространять возле учебных заведений Верховная Рада, проголосовав 15 июля в первом чтении законопроект № 5330−1.

Этот проект закона направлен на защиту прав и интересов детей. Нормативный акт предусматривает, что помещения для распространения продукции сексуального или эротического характера должны размещаться максимально отдаленно от учреждений внешкольного, дошкольного, специализированного и общего среднего образования.

Таким образом, секс-шопы и выставки эротических картин теперь будут размещаться подальше от образовательных учреждений. При этом допустимое расстояние законопроектом не определено.

Кроме того, предусмотрена ответственность за создание и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Стоит отметить, что изготовление и распространение детской порнографии является преступлением и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

Источник: Ракурс


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