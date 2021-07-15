Табу на эротическую продукцию возле учебных заведений наложила Рада

https://racurs.ua/n157481-tabu-na-eroticheskuu-produkciu-vozle-uchebnyh-zavedeniy-nalojila-rada.html

Ракурс

Продукцию эротического характера запретила распространять возле учебных заведений Верховная Рада, проголосовав 15 июля в первом чтении законопроект № 5330−1.

Этот проект закона направлен на защиту прав и интересов детей. Нормативный акт предусматривает, что помещения для распространения продукции сексуального или эротического характера должны размещаться максимально отдаленно от учреждений внешкольного, дошкольного, специализированного и общего среднего образования.

Таким образом, секс-шопы и выставки эротических картин теперь будут размещаться подальше от образовательных учреждений. При этом допустимое расстояние законопроектом не определено.

Кроме того, предусмотрена ответственность за создание и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.

Стоит отметить, что изготовление и распространение детской порнографии является преступлением и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.