Табу на эротическую продукцию возле учебных заведений наложила Радаhttps://racurs.ua/n157481-tabu-na-eroticheskuu-produkciu-vozle-uchebnyh-zavedeniy-nalojila-rada.htmlРакурс
Продукцию эротического характера запретила распространять возле учебных заведений Верховная Рада, проголосовав 15 июля в первом чтении законопроект № 5330−1.
Этот проект закона направлен на защиту прав и интересов детей. Нормативный акт предусматривает, что помещения для распространения продукции сексуального или эротического характера должны размещаться максимально отдаленно от учреждений внешкольного, дошкольного, специализированного и общего среднего образования.
Таким образом, секс-шопы и выставки эротических картин теперь будут размещаться подальше от образовательных учреждений. При этом допустимое расстояние законопроектом не определено.
Кроме того, предусмотрена ответственность за создание и распространение фото и видео сексуального или эротического образа детей.
Стоит отметить, что изготовление и распространение детской порнографии является преступлением и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.