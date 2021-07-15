Табу на еротичну продукцію біля закладів освіти наклала Рада

https://racurs.ua/ua/n157481-tabu-na-erotychnu-produkciu-bilya-zakladiv-osvity-naklala-rada.html

Ракурс

Продукцію еротичного характеру заборонила поширювати біля навчальних закладів Верховна Рада, проголосувавши 15 липня в першому читанні законопроект № 5330−1.

Цей проект закону спрямований на захист прав та інтересів дітей. Нормативний акт передбачає, що приміщення для розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру повинні розміщуватися максимально віддалено від установ позашкільної, дошкільної, спеціалізованої і загальної середньої освіти.

Таким чином, секс-шопи і виставки еротичних картин тепер розміщуватимуться подалі від освітніх установ. При цьому допустима відстань законопроектом не визначена.

Окрім цього, передбачена відповідальність за створення і поширення фото і відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Варто зауважити, що виготовлення і поширення дитячої порнографії є злочином і тягне за собою відповідальність у виді позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.