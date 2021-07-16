СНБО не устает штамповать санкции — трансляция брифинга Данилова

https://racurs.ua/n157530-snbo-ne-ustaet-shtampovat-sankcii-translyaciya-brifinga-danilova.html

Ракурс

Очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) состоялось 16 июля.

На нем ожидалось введение новых санкций. К СМИ после брифинга вышел секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сначала это заседание планировалось провести ближе к границе с Россией. На этой неделе в СНБО сообщили, что соберутся в Киеве.

Напомним, что 19 февраля СНБО ввел санкции на три года против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе и председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (за финансирование терроризма).

19 марта СНБО ввел санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова и еще 25 бывших чиновников.

4 апреля президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно топ-контрабандистов.

14 мая СНБО принял решение о санкциях против 557 человек, которые считаются «ворами в законе».