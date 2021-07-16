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Ракурс
РНБО не втомлюється штампувати санкції (ТРАНСЛЯЦІЯ)

РНБО не втомлюється штампувати санкції — трансляція брифінгу Данілова

16 лип 2021, 18:26
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Чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) відбулося 16 липня.

На ньому очікувалося запровадження нових санкцій. До ЗМІ після брифінгу вийшов секретар РНБО Олексій Данілов.

Спочатку це засідання планували провести ближче до кордону з Росією. Цього тижня в РНБО повідомили, що зберуться у Києві.

Нагадаємо, що 19 лютого РНБО ухвалило санкції на три роки проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, і голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (за фінансування тероризму).

19 березня РНБО запровадила санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова та ще 25 колишніх високопосадовців.

4 квітня президент увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони стосовно топ-контрабандистів.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 осіб, які вважаються «злодіями у законі».

Джерело: Ракурс


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