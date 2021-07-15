П'ятниця — день РНБО. Зеленський передумав їхати на кордон з РФ. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n157464-p-yatnycya-den-rnbo-zelenskyy-peredumav-yihaty-na-kordon-z-rf.html

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Засідання РНБО відбудеться завтра, 16 липня, в Києві о 16.30 в Офісі президента України. Раніше планувалося, що воно пройде на ділянці україно-російського кордону в Сумській області.

На виїзному засіданні мав виступити очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Головна тема мала бути присвячена рівню захисту українських кордонів, пише ZN.UA.

Порядок денний завтрашнього засідання Ради нацбезпеки в Києві містить шість пунктів, один з яких секретний.

Члени РНБО обговорять допуск іноземних збройних підрозділів на українську територію у 2021 році для їхньої участі у двох військових навчаннях — «Незалежність об'єднує-2021» і «Об'єднані зусилля-2021». Ще один пункт порядку денного — застосування персональних економічних та інших санкцій.

Окрім того, на засідання порушать тему стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення як для економіки країни, так і для її обороноздатності. Орієнтовно о 18.00 відбудеться брифінг за результатами засідання РНБО.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони мала вперше провести виїзне засідання. Таке рішення прийняв президент України Володимир Зеленський.

Джерело: ZN.UA