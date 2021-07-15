Пятница – день СНБО. Зеленский передумал ехать на границу с РФ. Фото: ОП

https://racurs.ua/n157464-pyatnica-den-snbo-zelenskiy-peredumal-ehat-na-granicu-s-rf.html

Ракурс

Заседание СНБО состоится завтра, 16 июля, в Киеве в 16.30 в Офисе президента Украины. Ранее планировалось, что оно пройдет на участке украино-российской границы в Сумской области.

На выездном заседании должен был выступить глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Главная тема должна была касаться уровня защиты украинских границ, пишет ZN.UA.

Повестка дня завтрашнего заседания Совета нацбезопасности в Киеве содержит шесть пунктов, один из которых секретный.

Члены СНБО обсудят допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях — «Независимость объединяет-2021» и «Объединенные усилия-2021». Еще один пункт повестки дня — применение персональных экономических и других санкций.

Кроме того, на заседании затронут тему стимулирования поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение как для экономики страны, так и для ее обороноспособности. Ориентировочно в 18.00 состоится брифинг по результатам заседания СНБО.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны должен был впервые провести выездное заседание. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: ZN.UA