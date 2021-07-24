Китай ударил санкциями по США, Белый дом ответил

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Санкции против США ввел Китай в ответ на недавние ограничительные меры Вашингтона против китайских чиновников в Гонконге. Пекин внес в «черный список» несколько американских физических лиц и организаций.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая, пишет BBC.

Согласно закону «О противодействии антикитайским санкциям», Китай вводит санкции в отношении семи лиц и организаций США, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

Недавнее решение Вашингтона Китай назвал «ошибочным» и решил ответить зеркально. В санкционный список попали:

экс-министр торговли США Уилбур Росс (за блокирование Huawei и ZTE);

Комитет по вопросам демократии Гонконга;

глава Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью;

полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг;

экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс;

глава Национального демократического института США Ким До Юн;

директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон.

Эти действия являются последними примерами того, как Пекин наказывает частных граждан, предприятия и организации гражданского общества, чтобы направить политический сигнал, — заявила в ответ спикер администрации президента США Джо Байдена Джен Псаки.



Напомним, 16 июля Госдепартамент США, Минфин, Минторг и Министерство по вопросам нацбезопасности США предупредили бизнес о рисках из-за ситуации в Гонконге. В Вашингтоне напомнили, что новые законы Китая распространяют полномочия Пекина на Гонконг и ограничивают самоуправление региона. 30 июня 2020 года парламент Китая принял скандальный закон об усилении спецслужб в Гонконге, из-за которого активистам грозит пожизненное заключение за повреждение полицейских машин.

Гонконг имеет особый статус с правами широкой автономии. До 1997 года он был британской колонией. Затем его передали Китаю по принципу «одна страна, две системы», который Пекин пытается разрушить.