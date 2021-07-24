Китай вдарив санкціями по США, Білий дім відповів

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Санкції проти США запровадив Китай у відповідь на нещодавні обмежувальні заходи Вашингтона проти китайських чиновників у Гонконгу. Пекін вніс до «чорного списку» кілька американських фізичних осіб та організацій.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю, пише BBC.

Відповідно до закону «Про протидію Антикитайським санкціям», Китай запроваджує санкції щодо сімох осіб та організацій США, — йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства КНР.

Нещодавнє рішення Вашингтона Китай назвав «помилковим» й вирішив відповісти дзеркально. До санкційного списку потрапили:

екс-міністр торгівлі США Вілбур Росс (за блокування Huawei і ZTE);

Комітет з питань демократії Гонконгу;

голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартоломʼю;

повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг;

екс-директор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс;

очільник Національного демократичного інституту США Кім До Юн;

директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон.

Ці дії є останніми прикладами того, як Пекін карає приватних громадян, підприємства та організації громадянського суспільства, щоб відправити політичний сигнал, — заявила у відповідь спікер адміністрації президента США Джо Байдена Джен Псакі.



Нагадаємо, 16 липня Держдепартамент США, Мінфін, Мінторгівлі й Міністерство з питань нацбезпеки США попередили бізнес про ризики через ситуацію в Гонконгу. У Вашингтоні нагадали, що нові закони Китаю поширюють повноваження Пекіна на Гонконг та обмежують самоуправління регіону. 30 червня 2020 року парламент Китаю ухвалив скандальний закон про посилення спецслужб у Гонконгу, через який активістам загрожує довічне ув’язнення за пошкодження поліцейських машин.

Гонконг має особливий статус з правами широкої автономії. До 1997 року він був британською колонією. Потім його передали Китаю за принципом «одна країна, дві системи», який Пекін намагається зруйнувати.