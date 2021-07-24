Какаду переняли навыки людей в городах Австралии

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Какаду отлично адаптировались к городской среде Австралии. Так, большой желтохохлый какаду Cacatua galerita из лесов переселился в населенные пункты и научился утолять жажду в питьевых фонтанах, а пищу добывать из мусорных урн.

Об этом пишет ScienceAlert, ссылаясь на исследование орнитолога из Института поведения животных Макса Планка.

В Сиднее попугаи научились открывать крышки мусорных баков. После того, как местные жители, недовольные разбросанным вокруг баков мусором, стали класть на крышки камни, какаду придумали, как с этим справиться. Птица толкает камень к краю, пока тот не упадет на землю, а затем, подпирая крышку головой, опрокидывает ее.

По словам Планка, до 2018 года попугаи залезали в баки лишь в трех районах Сиднея, а спустя год эта технология распространилась на 41 прилегающий район. Исследователи считают, что какаду создали ряд уникальных приемов. В частности, самцы какаду справляются с крышками легче, чем самки, а более старые особи отталкивают молодых и стремятся открыть крышку сами. Это демонстрирует этап культурной революции птиц и становится «школой», где какаду учатся добывать пищу в городских условиях.