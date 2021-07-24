Какаду перейняли навички людей в містах Австралії

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Ракурс

Какаду чудово адаптувалися до міського середовища Австралії. Так, великий жовточубий какаду Cacatua galerita з лісів переселився в населені пункти і навчився втамовувати спрагу у питних фонтанах, а їжу добувати зі сміттєвих урн.

Про це пише ScienceAlert, посилаючись на дослідження орнітолога з Інституту поведінки тварин Макса Планка.

У Сіднеї папуги навчилися відкривати кришки сміттєвих баків. Після того, як місцеві мешканці, невдоволені появою розкиданого навколо баків сміття, стали класти на кришки камені, какаду придумали, як з цим впоратися. Птах штовхає камінь до краю, поки той не впаде на землю, а потім, підпираючи кришку головою, перекидає її.

За словами Планка, до 2018 року папуги залазили в баки лише в трьох районах Сіднея, а через рік ця технологія поширилася на 41 прилеглий район. Дослідники вважають, що какаду створили низку унікальних прийомів. Зокрема, самці какаду справляються з кришками краще за самок, а старіші особини відштовхують молодих і прагнуть відкрити кришку самі. Це демонструє етап культурної революції птахів і стає «школою», де какаду вчаться добувати їжу в міських умовах.