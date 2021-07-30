Как формировалась Земля - 4 млрд лет за четыре минуты

https://racurs.ua/n158116-kak-formirovalas-zemlya-4-mlrd-let-za-chetyre-minuty-video.html

Ракурс

Как формировалась Земля в течение четырех миллиардов лет показал IT-ученый Дэвид Робертс в новой симуляции. Четырехминутное видео демонстрирует эволюцию нашей планеты на протяжении миллиардов лет, начиная от раскаленной протопланеты и заканчивая миром, в котором мы живем сейчас.

Сначала видеоролик рассказывает как на протопланете, заполненной кратерами, формировались тектонические плиты, океаны и континенты. В конце видео показаны огни, которые видно на разных современных континентах, пишет Daily Mail.

Ночь открывает невероятные блики света, поскольку человечество продолжает колонизацию поверхности планеты, — заключает Робертс.

Около 4,5 млрд лет назад в Солнечной системе начал формироваться кусок расплавленной породы, который в конечном итоге превратился в современную Землю.

Робертс создал историю эволюции планеты в гипнотическом видео. Двигаясь по временной шкале эволюции, ученый показывает зрителям красочные детали, изображающие воду и континенты, которые поднимаются над поверхностью.

Источник: Daily Mail