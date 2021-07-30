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Ракурс
Як формувалася Земля — 4 млрд років за чотири хвилини

Як формувалася Земля — 4 млрд років за чотири хвилини (ВІДЕО)

30 лип 2021, 12:25
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Як формувалася Земля впродовж чотирьох мільярдів років показав IT-науковець Девід Робертс в новій симуляції. Чотирихвилинне відео демонструє еволюцію нашої планети протягом мільярдів років, починаючи від розпеченої протопланети і закінчуючи світом, в якому ми мешкаємо нині.

Спочатку відеоролик розповідає як на протопланеті, заповненій кратерами, виникли тектонічні плити, океани і континенти. Наприкінці відео показані вогні, які видно з різних континентів світу, пише Daily Mail.

Ніч відкриває неймовірні відблиски світла, оскільки людство продовжує колонізацію поверхні планети, — підсумовує Робертс.

Близько 4,5 млрд років тому в Сонячній системі почав формуватися шматок розплавленої породи, який в кінцевому підсумку перетворився в сучасну Землю.


Робертс створив історію еволюції планети в гіпнотичному відео. Рухаючись по часовій шкалі еволюції, науковець показує глядачам барвисті деталі, що зображують воду і континенти, які піднімаються над поверхнею.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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