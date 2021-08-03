Зеленский. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n158285-zelenskiy-podpisal-zakon-o-perezapuske-vkksu.html

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) сегодня, 3 августа.

Теперь закон должен быть опубликован в официальных изданиях. Он вступит в силу на следующий день после опубликования. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как известно, Верховная Рада 13 июля приняла законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей с предложениями, которые к документу подал президент Владимир Зеленский.

Закон предусматривает приоритет международных экспертов в Совете судей и международных экспертов. В частности, при принятии конкурсной комиссией решения в случае равенства голосов преимущество получит та тройка, в составе которой будут как минимум два международных эксперта.

Напомним, ранее мы сообщали, что закон 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) ветировал президент Владимир Зеленский из-за коллизии с правками, которые позволяют совершенно по-разному трактовать нормы документа (речь идет об увеличении и одновременно уменьшение роли международных экспертов в работе ВККСУ).