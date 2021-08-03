Зеленський. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n158285-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-perezapusk-vkksu.html

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів України (ВККСУ) сьогодні, 3 серпня.

Тепер закон мають опублікувати в офіційних виданнях. Він набере чинності на наступний день після оприлюднення. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Як відомо, Верховна Рада 13 липня схвалила законопроект № 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент Володимир Зеленський.

Закон передбачає пріоритет міжнародних експертів у Раді суддів і міжнародних експертів. Зокрема, при ухваленні конкурсною комісією рішення в разі рівності голосів перевагу отримає та трійка, в складі якої будуть щонайменше два міжнародних експерти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закон 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) ветував президент Володимир Зеленський через колізію з правками, які дозволяють абсолютно по-різному трактувати норми документа (йдеться про збільшення і одночасно зменшення ролі міжнародних експертів у роботі ВККСУ).