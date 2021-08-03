Почему не стоит делать тесты на антитела к коронавирусу, объяснили в Минздраве

Почему не стоит тесты на антитела к коронавирусу, объяснили в Минздраве. Фото: Слово и Дело

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Тесты на антитела к коронавирусу не могут определить, имеет ли человек иммунную защиту от этой инфекции.

Такие тесты не являются стандартизированными, а лаборатории применяют разные методы исследования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Таким образом исследования дают крайне неточные результаты. Кроме того, антитела является не единственным звеном защиты от COVID-19. Существует также клеточный иммунный ответ, который сохраняется дольше и не определяется тестом на антитела.

Это означает, что у вас может быть низкий уровень антител, но при этом неплохая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Или наоборот, первая доза вакцины может дать высокий уровень антител, но хорошая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета, — пояснили в Минздраве.

Ранее наличие антител к коронавирусу у граждан Украины оценил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения. Согласно предварительным результатам исследования, 40,5% украинцев уже имеют антитела к SARS-CoV-2.

На сегодня этот показатель следует воспринимать как минимальный. Ученые считают, что реальный показатель может быть значительно выше.

Напомним, эксперты прогнозируют, что новая вспышка коронавируса в Украине может произойти уже в течение ближайших двух недель.