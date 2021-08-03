Чому не варто робити тести на антитіла до коронавірусу, пояснили в МОЗ

Чому не варто тести на антитіла до коронавірусу, пояснили в МОЗ. Фото: Слово і діло

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Тести на антитіла до коронавірусу не можуть визначити, чи має людина імунний захист від цієї інфекції.

Такі тести не є стандартизованими, а лабораторії застосовують різні методи дослідження. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Таким чином дослідження дають вкрай неточні результати. Окрім того, антитіла є не єдиною ланкою захисту від COVID-19. Є ще клітинна імунна відповідь, яка зберігається довше та яку тест на антитіла не визначить.

Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету, — пояснили в МОЗ.

Раніше наявність антитіл до коронавірусу в українців оцінив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я. За попередніми результатами дослідження, 40,5% громадян нашої країни вже мають антитіла до SARS-CoV-2.

Поки що цей показник варто сприймати як мінімальний. Науковці вважають, що реальний показник може бути значно більшим.

Нагадаємо, експерти прогнозують, що новий спалах коронавірусу в Україні може відбутися вже протягом найближчих двох тижнів.