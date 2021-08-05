Шансы заразиться COVID-19 у вакцинированных людей подсчитали ученые. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. У людей, получивших две дозы вакцины, в три раза меньше шансов заразиться.

Такие результаты показало новое исследование британских ученых, в котором использовали данные около 100 тыс. человек. Об этом сообщает Imperial College London.

Исследователи подсчитали, что полностью вакцинированы люди имели примерно на 50−60% сниженный риск заражения, включая бессимптомную инфекцию.

Кроме того, две дозы прививки уменьшали шансы заразиться после контакта с человеком, который болел COVID-19.

Анализ результатов ПЦР-тестов также свидетельствует о том, что люди, прошедшие полный курс вакцинации, с меньшей вероятностью могут передавать вирус, чем невакцинированные.

В то же время медики отмечают, что ни одна вакцина не является на 100% эффективной. Например, дельта-штамм очень заразен и им инфицируются даже люди, которые прошли полный курс прививок.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал ввести мораторий на дополнительные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября.

Источник:Imperial College London