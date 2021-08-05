Шанси заразитися COVID-19 у вакцинованих людей підрахували вчені. Фото: Слово і діло

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Люди, які отримали дві дози вакцини, мають втричі менші шанси заразитися.

Такі результати показало нове дослідження британських вчених, в якому використали дані близько 100 тис. людей. Про це повідомляє Imperial College London.

Дослідники підрахували, що повністю вакциновані люди мали приблизно на 50−60% знижений ризик зараження, включаючи безсимптомну інфекцію.

Крім того, дві дози щеплення зменшували шанси заразитися після контакту з людиною, яка хворіла на COVID-19.

Аналіз результатів ПЛР-тестів також свідчить про те, що люди, які пройшли повний курс вакцинації, з меншою ймовірністю можуть передавати вірус, ніж невакциновані.

Водночас медики зауважують, що жодна вакцина не є на 100% ефективною. Наприклад, дельта-штам дуже заразний і ним інфікуються навіть люди, які пройшли повний курс щеплень.

Нагадаємо, голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус закликав запровадити мораторій на додаткові дози вакцин проти коронавірусу до кінця вересня.

Джерело: Imperial College London