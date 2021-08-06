Марсианский вертолет перелетел в другое место, фото: RT

https://racurs.ua/n158441-marsianskiy-vertolet-nasa-pereletel-na-novuu-lokaciu-foto.html

Ракурс

Марсианский вертолет Ingenuity вчера, 5 августа, совершил же 11-й полет в атмосфере Красной планеты.

Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения NASA в Tвиттере.

Марсианский вертолет безопасно перелетел в новое место, — отмечается в сообщении.

В рамках этого полета Ingenuity находился в воздухе в течение 130,9 секунды, он преодолел дистанцию в около 380 м, прежде чем сесть в новом месте, из которого в дальнейшем будет осуществляться серия разведывательных полетов, призванных помочь марсоходу Perseverance в поисках следов существования жизни на Марсе.

Вертолет Ingenuity стал первым аппаратом, запущенным на другой планете. На Красную планету был доставлен вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля 2021 года.

Первый полет Ingenuity состоялся 19 апреля.

Напомним, в конце апреля Ingenuity прислал цветную фотографию Марса, которую сделал во время второго полета в атмосфере Красной планеты.