Марсіанський вертоліт перелетів в інше місце, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n158441-marsianskyy-vertolit-nasa-pereletiv-na-novu-lokaciu-foto.html

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Марсіанський вертоліт Ingenuity вчора, 5 серпня, здійснив же 11-й політ в атмосфері Червоної планети.

Про це повідомляється на сторінці Лабораторії реактивного руху NASA у Tвіттері.

Марсіанський гелікоптер безпечно перелетів у нове місце, — зазначається у повідомленні.

В межах цього польоту Ingenuity перебував у повітрі впродовж 130,9 секунди, він здолав дистанцію у близько 380 м, перш ніж сісти у новому місці, з якого надалі здійснюватиметься серія розвідувальних польотів, покликаних допомогти марсоходу Perseverance в пошуках слідів існування життя на Марсі.

Вертоліт Ingenuity став першим апаратом, запущеним на іншій планеті. На Червону планету його доставили разом із марсоходом Perseverance NASA 18 лютого 2021 року.

Перший політ Ingenuity відбувся 19 квітня.

Нагадаємо, наприкінці квітня Ingenuity надіслав кольорову фотографію Марса, яку зробив під час другого польоту в атмосфері Червоної планети.