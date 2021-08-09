В колонии в ОРДО убили трех граждан Украины

На оккупированной территории убили трех заключенных, фото: «Свои.City»

https://racurs.ua/n158558-v-kolonii-v-ordo-ubili-treh-grajdan-ukrainy.html

Ракурс

В Кировской исправительной колонии № 33, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, убили трех граждан Украины, которые были осуждены еще до начала войны и отбывали наказание в этом учреждении.

Убийства произошли 6 августа. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на советника главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева.

За что убили — с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то это должны были предотвратить, — подчеркнула Ризаева.

Ризаева назвала имена двух убитых. Это Евгений Сотников — дзюдоист из Запорожья, чемпион Украины, ранее судимый за убийство 18-летнего парня, а также Александр Давыдов. Имя третьего пока неизвестно.

След третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он спустя несколько часов скончался … но, информацию о нем тщательно скрывают…, — отметила Ризаева.

Ризаева отметила, что к ней обратились родные Давыдова с просьбой посодействовать в выдаче тела на контролируемую Киевом территорию.

Она отметила, что хотя убийства оккупантами граждан Украины, отбывающих наказание, являются противозаконными, нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на происходящие в ОРДЛО.

Напомним, в 2018 году в колонии № 19, расположенной во временно оккупированном городе Красный Луч Луганской области, погибли двое заключенных.

Источник: «Укринформ»