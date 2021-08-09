У колонії в ОРДО вбили трьох громадян України

На окупованій території вбили трьох в’язнів, фото: «Свои.City»

https://racurs.ua/ua/n158558-u-koloniyi-v-ordo-vbyly-troh-gromadyan-ukrayiny.html

Ракурс

У Кіровській виправній колонії № 33, розташованій на тимчасово окупованій території Донецької області, убили трьох громадян України, які були засуджені ще до початку війни і відбували покарання в цьому закладі.

Вбивства сталися 6 серпня. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на радника очільника української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

За що вбили — з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і з’ясування особистих стосунків між засудженими, то йому мали запобігти, — наголосила Різаєва.

Різаєва назвала імена двох убитих. Це Євген Сотников — дзюдоїст із Запоріжжя, чемпіон України, раніше засудженого за вбивство 18-річного хлопця, а також Олександр Давидов. Ім’я третього наразі невідоме.

Слід третього вбитого загубився десь у реанімації Донецька. Відомо, що його відвезли в реанімацію, там він через кілька годин помер… але, інформацію про нього ретельно приховують…, — зазначила Різаєва.

Різаєва зазначила, що до неї звернулися рідні Давидова з проханням посприяти у видачі тіла на контрольовану Києвом територію.

Вона наголосила, що хоча вбивства окупантами громадян України, які відбувають покарання, є протизаконними, немає можливості сьогодні ні контролювати, ні своєчасно реагувати на події, які відбуваються в ОРДЛО.

Нагадаємо, у 2018 році в колонії № 19, розташованій у тимчасово окупованому місті Красний Луч Луганської області, загинули двоє ув’язнених.

Джерело: «Укрінформ»