На сколько вырастут зарплаты учителей в 2021 году, рассказал Шкарлетhttps://racurs.ua/n159014-na-skolko-vyrastut-zarplaty-uchiteley-v-2021-godu-rasskazal-shkarlet.htmlРакурс
Зарплаты учителей в Украине должны вырасти в 2021 году. Министерство образования и науки Украины рассчитывает на повышение должностных окладов педагогов на 8,4% в декабре.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме «Образование Украины 30 без барьеров: векторы качества и успеха».
Наш следующий проект будет касаться учителей — повышение их социального статуса и зарплаты. В январе должностные оклады выросли на 20%, в декабре ожидаем еще 8,4%, — сказал глава министерства.
Кроме того, он напомнил о системе аттестации учителей, «которая позволяет окунуться в процесс самооценки». Учителя могут получить сертификат об аттестации и 20% надбавки, а также освободить себя от аттестации в будущем.
Это тоже такой шаг стимулирования. 3 тыс. преподавателей прошли такую аттестацию и это хороший положительный пример, — подчеркнул Шкарлет.
Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Шкарлет пообещал повысить учителям зарплату к концу 2021 года в рамках запланированного правительством второго повышения.