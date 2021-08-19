На сколько вырастут зарплаты учителей в 2021 году, рассказал Шкарлет

https://racurs.ua/n159014-na-skolko-vyrastut-zarplaty-uchiteley-v-2021-godu-rasskazal-shkarlet.html

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Зарплаты учителей в Украине должны вырасти в 2021 году. Министерство образования и науки Украины рассчитывает на повышение должностных окладов педагогов на 8,4% в декабре.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет на форуме «Образование Украины 30 без барьеров: векторы качества и успеха».

Наш следующий проект будет касаться учителей — повышение их социального статуса и зарплаты. В январе должностные оклады выросли на 20%, в декабре ожидаем еще 8,4%, — сказал глава министерства.

Кроме того, он напомнил о системе аттестации учителей, «которая позволяет окунуться в процесс самооценки». Учителя могут получить сертификат об аттестации и 20% надбавки, а также освободить себя от аттестации в будущем.

Это тоже такой шаг стимулирования. 3 тыс. преподавателей прошли такую ​​аттестацию и это хороший положительный пример, — подчеркнул Шкарлет.

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Шкарлет пообещал повысить учителям зарплату к концу 2021 года в рамках запланированного правительством второго повышения.