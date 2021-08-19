На скільки зростуть зарплати вчителів у 2021 році, розповів Шкарлет. Фото nea.org

https://racurs.ua/ua/n159014-na-skilky-zrostut-zarplaty-vchyteliv-u-2021-roci-rozpoviv-shkarlet.html

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Зарплати вчителів в Україні мають зрости у 2021 році. Міністерство освіти й науки України розраховує на підвищення посадових окладів педагогів на 8,4% у грудні.

Про це заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет на форумі «Освіта України 30 без бар'єрів: вектори якості та успіху».

Наш наступний проект стосуватиметься вчителів — підвищення їхнього соціального статусу та зарплати. У січні посадові оклади зросли на 20%, у грудні очікуємо ще 8,4%, — сказав очільник міністерства.

Окрім того, він нагадав про систему атестації вчителів, «яка дозволяє зануритися в процес самооцінки». Вчителі можуть отримати сертифікат про атестацію та 20% надбавки, а також звільнити себе від атестації в майбутньому.

Це теж є такий крок стимулювання. 3 тис. викладачів пройшли таку атестацію і це гарний позитивний приклад, — зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Шкарлет пообіцяв підвищити вчителям зарплату до кінця 2021 року в рамках запланованого урядом другого підвищення.