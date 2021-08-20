В мире 21 августа отмечают Международный день бездомных животных, фото:

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21 августа в этом году отмечают Международный день бездомных животных. Этот праздник ежегодно приходится на третью субботу августа, его отмечают более чем в 150 странах на шести континентах. Похожий праздник отмечают также 4 апреля.

День бездомных животных был основан в 1992 году по инициативе Международного общества по правам животных (International Society for Animal Rights, ISAR) и при поддержке многих зоозащитных организаций.

Его цель — привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных и донести максимальному количеству людей информацию о трагической судьбе животных, оказавшихся на улице.

Считается, что около 75% бездомных животных — это брошенные хозяевами домашние любимцы. Такие животные, оказавшись на улице и оставшись без попечения человека, обречены на голод и смерть.

Также на 21 августа приходится Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. В этот день чтят память всех погибших в результате терактов, и выражают поддержку тем, кто потерял своих близких или живет с тяжелыми психическими и физическими травмами в результате трагических событий.

Православная церковь в этот день чтит святого Мирона, епископа Критского, который жил в IV в. н .е. Считается, что он был чудотворцем. В частности, по преданию, когда местная река вышла из берегов и возникла угроза наводнения, он одним лишь взмахом руки вернул ее на место.

В народе считалось, что за погодой этого можно предсказать, каким будет январь.

Народные приметы: