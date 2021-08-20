У світі 21 серпня відзначають Міжнародний день безпритульних тварин, фото:

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21 серпня у цьому році відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. Цей свято щороку припадає на третю суботу серпня, його відзначають у понад 150 країнах на шести континентах. Схоже свято відзначають також 4 квітня.

День безпритульних тварин був започаткований в 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства з прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR) та за підтримки багатьох зоозахисних організацій.

Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми безпритульних тварин та донести максимальній кількості людей інформацію про трагічну долю тварин, що опинилися на вулиці.

Вважається, що близько 75% безпритульних тварин — це покинуті господарями домашні улюбленці. Такі тварини, опинившись на вулиці і залишившись без піклування людини, приречені на голод і загибель.

Також на 21 серпня припадає Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму. Цього дня вшановують пам’ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів, та також висловлюють підтримку тим, хто втратив своїх близьких чи живе з важкими психічними й фізичними травмами внаслідок трагічних подій.

Православна церква цього дня вшановує святого Мирона, єпископа Критського, який жив у IV ст. н .е. Вважається, що він був чудотворцем. Зокрема, за переказами, коли місцева річка вийшла з берегів і виникла загроза повені, він одним лише помахом руки повернув її на своє місце.

У народі вважалося, що за погодою цього можна передбачити, яким буде січень.

Народні прикмети: