21 серпня відзначають Міжнародний день безпритульних тваринhttps://racurs.ua/ua/n159073-21-serpnya-vidznachaut-mijnarodnyy-den-bezprytulnyh-tvaryn.htmlРакурс
21 серпня у цьому році відзначають Міжнародний день безпритульних тварин. Цей свято щороку припадає на третю суботу серпня, його відзначають у понад 150 країнах на шести континентах. Схоже свято відзначають також 4 квітня.
День безпритульних тварин був започаткований в 1992 році за ініціативи Міжнародного товариства з прав тварин (International Society for Animal Rights, ISAR) та за підтримки багатьох зоозахисних організацій.
Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми безпритульних тварин та донести максимальній кількості людей інформацію про трагічну долю тварин, що опинилися на вулиці.
Вважається, що близько 75% безпритульних тварин — це покинуті господарями домашні улюбленці. Такі тварини, опинившись на вулиці і залишившись без піклування людини, приречені на голод і загибель.
Також на 21 серпня припадає Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму. Цього дня вшановують пам’ять усіх тих, хто загинув у результаті терактів, та також висловлюють підтримку тим, хто втратив своїх близьких чи живе з важкими психічними й фізичними травмами внаслідок трагічних подій.
Православна церква цього дня вшановує святого Мирона, єпископа Критського, який жив у IV ст. н .е. Вважається, що він був чудотворцем. Зокрема, за переказами, коли місцева річка вийшла з берегів і виникла загроза повені, він одним лише помахом руки повернув її на своє місце.
У народі вважалося, що за погодою цього можна передбачити, яким буде січень.
Народні прикмети:
- якщо вранці з’являється іній — урожай наступного року буде багатим;
- якщо цього дня спостерігається погана погода, вона протримається до Бабиного літа;
- якщо вранці туман і роса — погода буде хороша;
- паморозь вранці обіцяє хороший врожай наступного року.
- великий урожай ягід в лісі — до холодної зими.