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Ракурс
Під час репетиції параду, фото: «Укрінформ»

Танки, літаки та «Байрактар» побачив Київ під час нової репетиції параду (ВІДЕО)

20 сер 2021, 20:26
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У Києві сьогодні, 20 серпня, відбулася друга репетиція військового параду до Дня Незалежності України.

В межах репетиції параду центом столиці пройшли військові всіх сил безпеки і оборони України.

Також на параді були присутні кінологічні підрозділи разом зі службовими собаками.

У репетиції брала участь і низка військової бронетехніки, танки, системи залпового вогню тощо. Зокрема, військова вантажівка провезла центром столиці українсько-турецький безпілотник «Байрактар».

В межах репетиції параду відбулися і польоти різних видів військової авіації.


Нагадаємо, у параді до Дня Незалежності, який відбудеться у Києві 24 серпня, візьме участь найбільший транспортний літак у світі — Ан-225 «Мрія».

Джерело: Ракурс


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