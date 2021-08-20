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Ракурс
Во время репетиции парада, фото: «Укринформ»

Танки, самолеты и «Байрактар» увидел Киев во время репетиции парада (ВИДЕО)

20 авг 2021, 20:26
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В Киеве сегодня, 20 августа, состоялась вторая репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

В рамках репетиции парада центом столице прошли военные всех сил безопасности и обороны Украины.

Также на параде присутствовали кинологические подразделения вместе со служебными собаками.

В репетиции участвовала и ряд военной бронетехники, танки, системы залпового огня и т. п. В частности, военный грузовик провез центром столицы украинско-турецкий беспилотник «Байрактар».

В рамках репетиции парада состоялись и полеты различных видов военной авиации.


Напомним, в параде ко Дню Независимости, который состоится в Киеве 24 августа, примет участие крупнейший транспортный самолет в мире — Ан-225 «Мрия».

Источник: Ракурс


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