Во время репетиции парада, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n159072-tanki-samolety-i-bayraktar-uvidel-kiev-vo-vremya-novoy-repeticii-parada-video.html

Ракурс

В Киеве сегодня, 20 августа, состоялась вторая репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

В рамках репетиции парада центом столице прошли военные всех сил безопасности и обороны Украины.

Также на параде присутствовали кинологические подразделения вместе со служебными собаками.

В репетиции участвовала и ряд военной бронетехники, танки, системы залпового огня и т. п. В частности, военный грузовик провез центром столицы украинско-турецкий беспилотник «Байрактар».

В рамках репетиции парада состоялись и полеты различных видов военной авиации.

Напомним, в параде ко Дню Независимости, который состоится в Киеве 24 августа, примет участие крупнейший транспортный самолет в мире — Ан-225 «Мрия».