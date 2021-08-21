«Шаг отчаяния» - Киев ответил на санкции РФ против свыше 70 украинцев

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Протест против новых санкций РФ выразило Министерство иностранных дел Украины. 20 августа Кремль расширил перечень украинских граждан, в отношении которых Россия ввела экономические ограничения.

На этот раз в перечень были включены не только народные депутаты и представители гражданского общества, но и представители дипломатического корпуса.

Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита «Крымской платформы», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Москва наложила санкции более чем на 70 украинцев, среди них на секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилу Денисову и главу МИД Дмитрия Кулебу.

В то же время в МИД отметили, что противоправное введение Россией санкций является продолжением агрессии против Украины «во всех ее формах и проявлениях».

Никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии. Продолжим прилагать последовательных усилий для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — добавили в ведомстве.



Кроме этого, украинские дипломаты пообещали ответить на введение санкций РФ.

Напомним, ранее Данилов назвал российские санкции «лучшим подарком к 30-летию Независимости Украины». Эти ограничительные меры РФ чиновник считает высшим отличием и лучшей оценкой его работы по отстаиванию национальных интересов Украины.