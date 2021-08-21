«Крок відчаю» - Київ відповів на санкції РФ проти понад 70 українців

https://racurs.ua/ua/n159096-krok-vidchau-kyyiv-vidpoviv-na-sankciyi-rf-proty-ponad-70-ukrayinciv.html

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Протест проти нових санкцій РФ висловило Міністерство закордонних справ України. 20 серпня Кремль розширив перелік українських громадян, стосовно яких Росія запровадила економічні обмеження.

Цього разу до переліку були включені не лише народні депутати та представники громадського суспільства, але й представники дипломатичного корпусу.

Розглядаємо такі агресивні дії Росії як кроки відчаю від провальної роботи російської дипломатії на міжнародній арені, провокацію напередодні інавгураційного саміту «Кримської платформи», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

Москва наклала санкції на понад 70 українців, серед них на секретаря РНБО Олексія Данілова, омбудсмена Людмилу Денісову та очільника МЗС Дмитра Кулебу.

Водночас в МЗС зазначили, що протиправне запровадження Росією санкцій є продовженням агресії проти України «в усіх її формах і проявах».

Жоден тиск з боку РФ не зупинить послідовну політику України з протидії російській агресії. Продовжимо докладати послідовних зусиль задля припинення окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, — додали у відомстві.



Окрім цього, українські дипломати пообіцяли відповісти на запровадження санкцій.

Нагадаємо, раніше Данілов назвав запроваджені проти нього російські санкції «найкращим подарунком до 30-річчя Незалежності України». Ці обмежувальні заходи чиновник вважає найвищою відзнакою і найкращою оцінкою його роботи по відстоюванню національних інтересів України.