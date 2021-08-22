В СБУ рассказали о «медалях» лейтенанта Баканова — Это обычная практика

https://racurs.ua/n159126-v-sbu-rasskazali-o-medalyah-leytenanta-bakanova-eto-obychnaya-praktika.html

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Впервые в истории Службы безопасности Украины отчеканили памятные монеты с именем действующего главы секретной службы — на так называемых «коинах» написано Ivan Bakanov (Иван Баканов, председатель СБУ).

В Службе безопасности объяснили, что это обычная практика для многих спецслужб других стран.

В этом году прошло стандартное вручение наград выпускникам Национальной Академии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные коины (монеты), что является общепринятой практикой для многих спецслужб мира. Поэтому все попытки отдельных лиц трактовать это обычное событие под любым другим углом является исключительно попыткой информационной манипуляции, — сообщили в СБУ в ответ на запрос УП.

О том, что спецслужба награждает выпускников персональной монетой лейтенанта Баканова, ранее сообщили СМИ. Впервые в истории спецслужбы отчеканили памятную монету с именем действующего главы ведомства.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко отметил в комментарии «Бабелю», что в Украине такие монеты вручили впервые.

В «Зеркале недели» напомнили, что при назначении Баканова на пост главы СБУ у него не было не только опыта, но и воинского звания. Для соблюдения закона ему вручили погоны лейтенанта.

Производство медали не могло осуществляться за бюджетные деньги, поскольку она не является ведомственной наградой и не входит в число четырех регламентированных наград СБУ, сообщило издание.

Источники: УП, «Зеркало недели», «Бабель»