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Ракурс
В СБУ розповіли про «медалі» лейтенанта Баканова

В СБУ розповіли про «медалі» лейтенанта Баканова — Це звичайна практика

22 сер 2021, 17:00
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Вперше в історії Служби безпеки України викарбували пам’ятні монети з ім’ям діючого очільника секретної служби — на так званих «коінах» написано Ivan Bakanov (Іван Баканов, голова СБУ).

У Службі безпеки пояснили, що це звичайна практика для багатьох спецслужб інших країн.

У цьому році пройшло стандартне вручення нагород випускникам Національної Академії СБУ. Серед іншого їм були вручені пам’ятні коіни (монети), що є загальноприйнятою практикою для багатьох спецслужб світу. Тому всі спроби окремих осіб трактувати це звичайна подія під будь-яким іншим кутом є виключно спробою інформаційної маніпуляції, — повідомили в СБУ у відповідь на запит УП.

Про те, що спецслужба нагороджує випускників персональною монетою лейтенанта Баканова, раніше повідомили ЗМІ. Це вперше в історії спецслужби викарбували пам’ятну монету з ім’ям чинного голови відомства.

Речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив у коментарі «Бабелю», що в Україні такі монети вручили вперше.

В «Дзеркалі тижні» нагадали, що при призначенні Баканова на пост голови СБУ у нього не було не тільки досвіду, але і військового звання. Задля дотримання закону йому вручили погони лейтенанта.


Виробництво медалі не могло здійснюватися за бюджетні гроші, оскільки вона не є відомчою відзнакою і не входить до числа чотирьох регламентованих нагород СБУ, повідомило видання.

Джерела: УП, «Дзеркало тижня», «Бабель»

Джерело: Ракурс


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