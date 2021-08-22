В СБУ розповіли про «медалі» лейтенанта Баканова

https://racurs.ua/ua/n159126-v-sbu-rozpovily-pro-medali-leytenanta-bakanova-ce-zvychayna-praktyka.html

Ракурс

Вперше в історії Служби безпеки України викарбували пам’ятні монети з ім’ям діючого очільника секретної служби — на так званих «коінах» написано Ivan Bakanov (Іван Баканов, голова СБУ).

У Службі безпеки пояснили, що це звичайна практика для багатьох спецслужб інших країн.

У цьому році пройшло стандартне вручення нагород випускникам Національної Академії СБУ. Серед іншого їм були вручені пам’ятні коіни (монети), що є загальноприйнятою практикою для багатьох спецслужб світу. Тому всі спроби окремих осіб трактувати це звичайна подія під будь-яким іншим кутом є виключно спробою інформаційної маніпуляції, — повідомили в СБУ у відповідь на запит УП.

Про те, що спецслужба нагороджує випускників персональною монетою лейтенанта Баканова, раніше повідомили ЗМІ. Це вперше в історії спецслужби викарбували пам’ятну монету з ім’ям чинного голови відомства.

Речник СБУ Артем Дехтяренко зазначив у коментарі «Бабелю», що в Україні такі монети вручили вперше.

В «Дзеркалі тижні» нагадали, що при призначенні Баканова на пост голови СБУ у нього не було не тільки досвіду, але і військового звання. Задля дотримання закону йому вручили погони лейтенанта.

Виробництво медалі не могло здійснюватися за бюджетні гроші, оскільки вона не є відомчою відзнакою і не входить до числа чотирьох регламентованих нагород СБУ, повідомило видання.

Джерела: УП, «Дзеркало тижня», «Бабель»