Талибан пригрозил США войной. Фото: finbalance.com.ua

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Исламистское движение Талибан пригрозило Соединенным Штатам Америки военными действиями.

Если американцы несвоевременно выведут войска с территории Афганистана до 31 августа, то талибы прибегнут к жестким ответным мерам. Не исключается военный ответ. Об этом 23 августа сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя движения.

Ранее представитель Талибана Сухейл Шахин заявил, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не получат дополнительного времени для проведения эвакуации.

Это красная черта. Если они намерены продолжить оккупацию, то это вызовет соответствующую реакцию, — подчеркнул он.

Напомним, 22 августа американские военные заявляли, что на два дня прекратят работу аэропорта в Кабуле. В аэропорту до сих пор продолжается эвакуация граждан и отдельных афганцев.

Вашингтон эвакуирует из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые не хотят оставаться в стране после захвата Талибами. Уже в августе эвакуированы 13 тыс. человек, в июле американцы вывезли более 18 тыс. человек. Американский президент Джо Байден ожидает, что эвакуация завершится к концу августа.

Источник: РИА «Новости»