Талібан пригрозив США війною. Фото: finbalance.com.ua

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Ісламістський рух Талібан пригрозив Сполученим Штатам Америки військовими діями.

Якщо американці несвоєчасно виведуть війська з території Афганістану до 31 серпня, то таліби вдадуться до жорстких відповідних заходів. Не виключається військова відповідь. Про це 23 серпня повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника руху.

Раніше представник Талібану Сухейл Шахін заявив, що ні Сполучені Штати, ні Велика Британія не отримають додаткового часу для проведення евакуації.

Це червона риса. Якщо вони мають намір продовжити окупацію, то це викличе відповідну реакцію, — наголосив він.

Нагадаємо, 22 серпня американські військові заявляли, що на два дні припинять роботу аеропорту в Кабулі. В аеропорту досі триває евакуація громадян і окремих афганців.

Вашингтон евакуює з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які не хочуть залишатися в країні після захоплення Талібаном. Вже зсередини серпня евакуйовано 13 тис. осіб, в липні американці вивезли понад 18 тис. осіб. Американський президент Джо Байден очікує, що евакуація завершиться до кінця серпня.

Джерело: РІА «Новости»