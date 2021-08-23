Количество украинцев в Афганистане назвали в МИД. Фото: slovoidilo.ua

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В Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно Киеву.

Количество украинцев, которые находятся в Афганистане и которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым гражданам удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи. Об этом 23 августа на брифинге в кулуарах саммита «Крымской платформы» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, мероприятие транслировали СМИ.

Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борта, — сказал Кулеба.



Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула вывезли более 100 человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.

Напомним, 22 августа в Киеве сел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины с эвакуированными из Афганистана людьми. Тогда из Афганистана самолетом эвакуировали 83 человека, среди них 31 гражданин Украины.