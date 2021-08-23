Кількість українців в Афганістані назвали в МЗС. Фото: slovoidilo.ua

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В Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо Києву.

Кількість українців, які знаходяться в Афганістані і яким потрібна допомога з евакуацією, постійно змінюється: деяким громадянам вдається вилетіти з Афганістану на літаках інших держав, разом з тим, надходять і нові прохання про допомогу. Про це 23 серпня на брифінгу в кулуарах саміту Кримської платформи заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, захід транслювали ЗМІ.

Ми нікого не кинемо напризволяще, тому будемо працювати над подальшою евакуацією двома шляхами: з партнерами, щоб вони підхоплювали наших громадян або організовувати власні борти, — сказав Кулеба.



Міністр додав, що останній рейс, яким із Кабула вивезли понад 100 осіб, вдалося здійснити буквально напередодні того, як місцевий аеропорт був закритий на невизначений час.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві сів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних cил Збройних сил України з евакуйованими з Афганістану людьми. Тоді з Афганістану літаком евакуювали 83 особи, серед них 31 громадянин України.