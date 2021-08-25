Мальчик с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу через 30 лет

Спенсер Элден с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу. Скриншот с YouTube

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Ракурс

Младенец со скандальной обложки альбома Nirvana Nevermind судится с бывшими музыкантами легендарной группы.

30-летний Спенсер Элден, чье детское фото использовали для оформления обложки альбома, судится с бывшими участниками группы, распорядителями наследия Курта Кобейна и рядом других лиц. Американец обвиняет их в нарушении федерального закона о детской порнографии и утверждает, что его родители никогда не подписывали разрешение, которое позволяет Nirvana использовать фотографию. Об этом сообщает CBS.

В своей жалобе мужчина утверждает, что он подвергся «коммерческой сексуальной эксплуатации», от которой страдает всю жизнь. По его словам, музыканты «сознательно изготавливали, владели и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера, и сознательно получали за это вознаграждение».

В иске также сообщается, что Элден не получил за это компенсации по фото, которое было сделано в водном центре Пасадены в 1990 году. Теперь мужчина требует по 150 тыс. долл. с каждого из 17 ответчиков.

По информации CBS, сам Элден воспроизводил культовую фотографию несколько раз: впервые в 2008 году, когда ему было 17 лет, а затем еще раз в 2016 году, чтобы отметить 25-летие альбома. На обеих съемках Элден был в шортах. Он рассказал журналистам, что ему заплатили 200 долл. за фотографию 2016 года.

Как известно, альбом Nevermind был продан тиражом более 30 млн копий с момента его выпуска в 1991 году.

Напомним, осенью 2019 года вокалист легендарной музыкальной группы Scorpions посреди улицы в Киеве вместе с местным жителем спел композицию Still Loving You.

Источник: CBS