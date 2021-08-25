Хлопчик із обкладинки альбому Nirvana подав до суду на гурт через 30 років

Спенсер Елден із обкладинки альбому Nirvana подав до суду на гурт. Скріншот з YouTube

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Немовля з скандальної обкладинки альбому Nirvana Nevermind судиться з колишніми музикантами легендарного гурту.

30-річний Спенсер Елден, чиє дитяче фото використовували для оформлення обкладинки альбому, позивається до колишніх учасників групи, розпорядників спадщини Курта Кобейна і низки інших осіб. Американець звинувачує їх у порушенні федерального закону про дитячу порнографію і стверджує, що його батьки ніколи не підписували дозвіл, який дозволяє Nirvana використовувати фотографію. Про це повідомляє CBS.

У своїй скарзі чоловік стверджує, що він зазнав «комерційної сексуальної експлуатації», від якої страждає все життя. За його словами, музиканти «свідомо виготовляли, володіли і рекламували комерційну дитячу порнографію із зображенням Спенсера, і свідомо отримували за це винагороду».

У позові також повідомляється, що Елден не отримав за це компенсації за фото, яке було зроблене у водному центрі Пасадени в 1990 році. Тепер чоловік вимагає по 150 тис. дол. з кожного з 17 відповідачів.

За інформацією CBS, сам Елден відтворював культову фотографію кілька разів: вперше в 2008 році, коли йому було 17 років, а потім ще раз у 2016 році, щоб відзначити 25-річчя альбому. На обох зйомках Елден був в шортах. Він розповів журналістам, що йому заплатили 200 дол. за фотографію 2016 року.

Як відомо, альбом Nevermind був проданий тиражем понад 30 млн копій з моменту його випуску в 1991 році.

Нагадаємо, восени 2019 року вокаліст легендарного музичного гурту Scorpions посеред вулиці в Києві разом із місцевим мешканцем заспівав композицію Still Loving You.

Джерело: CBS