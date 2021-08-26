Безвиз для украинцев ввела еще одна страна

https://racurs.ua/n159268-bezviz-dlya-ukraincev-vvela-esche-odna-strana.html

Ракурс

Еще одна страна стала безвизовой для украинцев — Киев и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме. Теперь для путешествий потребуется только загранпаспорт. Соответствующее решение принял Кабинет министров на сегодняшнем заседании.

Также правительство уполномочило посла Украины в Южно-Африканской Республике Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизе с Маврикием.

Маврикий расположен в южной части Индийского океана, по соседству с островом Мадагаскар, и является популярным курортом. Климат острова типичный субтропический, но изнурительной жары здесь не бывает. Зимнее время — с октября по май — называют идеальным временем для посещения этой страны. Однако с февраля по май на острове недолго господствуют муссоны. Температура воды в течение всего года остается на уровне 23−27°C.