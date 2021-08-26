Безвіз для українців запровадила ще одна країна

https://racurs.ua/ua/n159268-bezviz-dlya-ukrayinciv-zaprovadyla-sche-odna-krayina.html

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Ще одна країна стала безвізовою для українців — Київ та Республіка Маврикій домовилися про безвізовий режим. Тепер для подорожей потрібен буде лише закордонний паспорт. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні.

Також уряд уповноважив посла України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітову підписати угоду про безвіз з Маврикієм.

Маврикій розташований в південній частині Індійського океану, по сусідству з островом Мадагаскар, й є популярним курортом. Клімат острова типовий субтропічний, але виснажливої спеки тут не буває. Зимовий час — з жовтня по травень — називають ідеальним часом для відвідування цієї країни. Водночас з лютого по травень на острові недовго панують мусони. Температура води впродовж всього року залишається на рівні +23−27°C.