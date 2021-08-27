Успение Пресвятой Богородицы — что надо знать о праздникеhttps://racurs.ua/n159319-uspenie-presvyatoy-bogorodicy-chto-nado-znat-o-prazdnike.htmlРакурс
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа ежегодно отмечают православные и греко-католики. В народе этот день еще называют Первой Пречистой.
Праздник относят к двенадцати крупнейших христианских праздников. Ему предшествует достаточно строгий Успенский пост. Слово «успение» означает мирную кончину. В этот день христиане празднуют вознесение Богородицы на небо и воссоединение с Богом.
Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.
В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.
Также в Украине 28 августа День авиации — профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта. Отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.
День ангела празднуют Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.
День в истории:
- в 1565 году был основан Сан-Августин, первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке;
- в 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки подозреваемого в убийстве преступника;
- в 1936 году в Италии был открыт Национальный автодром;
- в 1937 году была основана автомобильная компания «Тойота»;
- в 1961 году в Торонто был открыт хоккейный зал славы;
- в 1976 году в Массачусетсе впервые был синтезирован искусственный ген.