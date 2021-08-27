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Успение Пресвятой Богородицы – что надо знать о празднике. Фото: 1news.com.ua

Успение Пресвятой Богородицы — что надо знать о празднике

27 авг 2021, 22:21
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Успение Пресвятой Богородицы 28 августа ежегодно отмечают православные и греко-католики. В народе этот день еще называют Первой Пречистой.

Праздник относят к двенадцати крупнейших христианских праздников. Ему предшествует достаточно строгий Успенский пост. Слово «успение» означает мирную кончину. В этот день христиане празднуют вознесение Богородицы на небо и воссоединение с Богом.

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.

Также в Украине 28 августа День авиации — профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта. Отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.

День ангела празднуют Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.


День в истории:

  • в 1565 году был основан Сан-Августин, первое постоянное поселение европейцев в Северной Америке;
  • в 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки подозреваемого в убийстве преступника;
  • в 1936 году в Италии был открыт Национальный автодром;
  • в 1937 году была основана автомобильная компания «Тойота»;
  • в 1961 году в Торонто был открыт хоккейный зал славы;
  • в 1976 году в Массачусетсе впервые был синтезирован искусственный ген.

Источник: Ракурс


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