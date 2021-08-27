Успение Пресвятой Богородицы – что надо знать о празднике. Фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/n159319-uspenie-presvyatoy-bogorodicy-chto-nado-znat-o-prazdnike.html

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Успение Пресвятой Богородицы 28 августа ежегодно отмечают православные и греко-католики. В народе этот день еще называют Первой Пречистой.

Праздник относят к двенадцати крупнейших христианских праздников. Ему предшествует достаточно строгий Успенский пост. Слово «успение» означает мирную кончину. В этот день христиане празднуют вознесение Богородицы на небо и воссоединение с Богом.

Согласно преданию, за три дня до смерти Матери Божьей явился архангел Гавриил и предупредил ее о переходе к жизни небесной, который должен состояться совсем скоро, и в знак подтверждения своего присутствия и правдивости сказанного подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апостолы, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Матери Божией. А сам Иисус Христос в сопровождении душ праведников, ангелов и архангелов сошел на землю и унес тело и душу Богородицы на небеса.

Также в Украине 28 августа День авиации — профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта. Отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.

День ангела празднуют Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.

День в истории: