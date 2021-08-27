Успіння Пресвятої Богородиці – що варто знати про свято. Фото: 1news.com.ua

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Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня щороку відзначають православні та греко-католики. У народі цей день ще називають Першою Пречистою.

Свято відносять до дванадцяти найбільших християнських свят. Йому передує досить строгий Успенський піст. Слово «успіння» означає мирну кончину. У цей день християни святкують вознесіння Богородиці на небо і возз'єднання з Богом.

Згідно з переказами, за три дні до смерті Матері Божій явився архангел Гавриїл і попередив її про перехід до життя небесного, котрий має відбутися зовсім скоро, й на знак підтвердження своєї присутності та правдивості сказаного подарував їй пальмову гілку.

У вказаний день апостоли, які проповідували у різних країнах, дивовижним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Матері Божої. А сам Ісус Христос у супроводі душ праведників, ангелів та архангелів зійшов на землю і забрав тіло й душу Богородиці на небеса.

Також в Україні 28 серпня День авіації — професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості та транспорту. Відзначається щорічно в останню суботу серпня.

День ангела святкують Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія.​

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