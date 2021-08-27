Успіння Пресвятої Богородиці — що варто знати про святоhttps://racurs.ua/ua/n159319-uspinnya-presvyatoyi-bogorodyci-scho-varto-znaty-pro-svyato.htmlРакурс
Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня щороку відзначають православні та греко-католики. У народі цей день ще називають Першою Пречистою.
Свято відносять до дванадцяти найбільших християнських свят. Йому передує досить строгий Успенський піст. Слово «успіння» означає мирну кончину. У цей день християни святкують вознесіння Богородиці на небо і возз'єднання з Богом.
Згідно з переказами, за три дні до смерті Матері Божій явився архангел Гавриїл і попередив її про перехід до життя небесного, котрий має відбутися зовсім скоро, й на знак підтвердження своєї присутності та правдивості сказаного подарував їй пальмову гілку.
У вказаний день апостоли, які проповідували у різних країнах, дивовижним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися і здійснити поховання Матері Божої. А сам Ісус Христос у супроводі душ праведників, ангелів та архангелів зійшов на землю і забрав тіло й душу Богородиці на небеса.
Також в Україні 28 серпня День авіації — професійне свято військових і цивільних авіаторів, працівників авіаційної промисловості та транспорту. Відзначається щорічно в останню суботу серпня.
День ангела святкують Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія.
День в історії:
- у 1565 році було засновано Сан-Августин, перше постійне поселення європейців у Північній Америці;
- у 1933 році англійська поліція вперше використовувала радіо для піймання підозрюваного в убивстві злочинця;
- у 1936 році в Італії був відкритий Національний автодром;
- у 1937 році була заснована автомобільна компанія «Тойота»;
- у 1961 році в Торонто був відкритий хокейний зал слави;
- у 1976 році в Массачусетсі вперше був синтезований штучний ген.