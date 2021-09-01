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Погода в Украине. Фото: mosreg.ru

Шквалы, дожди и магнитная буря — погода в Украине на 2 сентября (КАРТА)

1 сен 2021, 15:56
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Погода в Украине 2 сентября прогнозируется дождливая в южных, центральных и восточных областях. Также осадки ожидаются в части северных областей, кое-где и в западных.

Ночью в западных и северных областях и днем по всей территории Украины порывы ветра 15−20 м/с. Ночью температуру воздуха прогнозируют 9−17° тепла, а днем столбики термометров покажут 14−23° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 сентября будет дождливой в течение суток. Ночью температуру воздуха прогнозируют 12−14° тепла, а воздух прогреется до 14−16° выше нуля.

Погода в Украине на 2 сентября. Карта: Гидрометцентр

Погоду в Харькове завтра обещают с кратковременными дождями. Температуру воздуха ночью прогнозируют 12−14° с отметкой плюс, а днем обещают 17−19° тепла.

Погода Одессе в четверг будет с кратковременными дождями в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 13−15° тепла, а днем обещают 20−22° тепла.

Погодные условия во Львове в ближайшие сутки предусматриваются с дождем только ночью. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 9−11° тепла, а днем обещают 14−16° тепла.

Погода в Карпатах 2 сентября будет дождливой ночью. Температура воздуха ночью 9−12° тепла, а днем 14−19° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине на 2 сентября. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 2 сентября прогнозируется неспокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения и магнитная буря.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 1 сентября будет преимущественно сухая и теплая, местами прогнозировали дожди и грозы. Температура воздуха днем должна была достичь отметки 28° тепла.

Источник: Ракурс


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