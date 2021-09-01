Погода в Україні. Фото: mosreg.ru

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Погода в Україні 2 вересня прогнозується дощова у південних, центральних та східних областях. Також опади очікуються в частині північних областей, подекуди й в західних.

Вночі у західних та північних областях й вдень по всій території України пориви вітру 15−20 м/с. Вночі температуру повітря прогнозують 9−17° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 14−23° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 2 вересня буде дощовою впродовж доби. Вночі температуру повітря прогнозують 12−14° тепла, а повітря прогріється до 14−16° вище нуля.

Погоду в Харкові завтра обіцяють з короткочасними дощами. Температуру повітря вночі прогнозують 12−14° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 17−19° тепла.

Погода Одесі в четвер буде з короткочасними дощами впродовж доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° тепла, а вдень обіцяють 20−22° тепла.

Погодні умови у Львові найближчої доби передбачаються з дощем лише вночі. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 9−11° тепла, а вдень обіцяють 14−16° тепла.

Погода в Карпатах 2 листопада буде дощовою лише вночі. Температура повітря вночі 9−12° тепла, а вдень 14−19° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 2 вересня прогнозується неспокійна Впродовж доби можливі невеликі збурення та слабка буря.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 1 вересня буде переважно суха та тепла, місцями прогнозували дощі та грози. Температура повітря вдень повинна була досягти позначки 28° тепла.