Полицейского сбил водитель на Запорожье. Фото: Нацполиция

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Водитель во время побега сбил сотрудника полиции и вез его на капоте 5 км.

Инцидент произошел в Запорожской области 31 августа. Около 11.00 в центре поселка Михайловка патрульные остановили автомобиль «Мазда», поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. За кремом находился 71-летний мужчина, который имел признаки алкогольного опьянения. Также в салоне автомобиля находилась 13-летняя пассажирка. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Водителю предложили пройти освидетельствование в медицинском учреждении, однако он отказался. Мужчина закрылся в машине, а затем тронулся и сбил полицейского.

В результате наезда старший сержант полиции оказался на капоте иномарки. Беглец проехал почти 5 км на большой скорости и остановился, когда врезался в дерево. В результате ДТП полицейский получил переломы обеих ног. Кроме того, у несовершеннолетней пассажирки диагностировали сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Правоохранители нарушителя задержали. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 286−1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Также продолжается следствие в уголовном производстве по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УКУ. За это преступление злоумышленнику светит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 25 августа в Львовской области на автодороге Т-14−15 Мостиска-Самбор-Борислав столкнулись два легковых автомобиля, после чего один из них загорелся. В результате ДТП погибли три человека, среди них 16-летний подросток. Также травмировались шесть человек.