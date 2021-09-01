Поліцейського збив водій на Запоріжжі. Фото: Нацполіція

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Водій під час втечі збив співробітника поліції і віз його на капоті 5 км.

Інцидент трапився у Запорізькій області 31 серпня. Близько 11.00 у середмісті селища Михайлівка патрульні зупинили автомобіль «Мазда», оскільки водій порушив правила дорожнього руху. За кремом перебував 71-річний чоловік, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Також у салоні автівки знаходилась 13-річна пасажирка. Про це 1 вересня повідомила прес-служба Національної поліції.

Водієві запропонували пройти освідування в медичному закладі, проте він відмовився. Чоловік зачинився у машині, а потім рушив і збив поліцейського.

Внаслідок наїзду старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Утікач проїхав майже 5 км на великій швидкості і зупинився, коли врізався у дерево. Внаслідок ДТП поліцейський дістав переломи обох ніг. Крім того, у неповнолітньої пасажирки діагностували струс головного мозку середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці порушника затримали. Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 286−1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 20 років тюрми.

Також триває слідство у кримінальному провадженні за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ. За це злочин зловмиснику світить від 9 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 серпня у Львівській області на автодорозі Т-14−15 Мостиська-Самбір-Борислав зіткнулися два легкових автомобілі, після чого один із них загорівся. Внаслідок ДТП загинуло три особи, серед них 16-річний підліток. Також травмувалися шестеро осіб.