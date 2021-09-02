Откровенный разговор в неудачное время — эксперты о встрече Байдена и Зеленского

https://racurs.ua/n159545-otkrovennyy-razgovor-v-neudachnoe-vremya-eksperty-o-vstreche-baydena-i-zelenskogo.html

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Переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена оказались под микроскопом экспертов. Все пытаются заметить тона и полутона в словах лидеров, а также анализируют подписанное совместное заявление США и Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президенты Джо Байден и Владимир Зеленский провели откровенный разговор по актуальным вопросам.

Во время прямого эфира на своей странице в Фейсбук Кулеба отметил, что «это был очень откровенный разговор без реверансов, и там, где у нас есть вопросы к США, мы эти вопросы очень четко ставили, и там, где вопросы у США, они их также очень четко ставили».

Кулеба доволен откровенностью разговора. Он считает, что президенты поговорили «без дипломатии, как два лидера двух сильных стран».

Экс-министру Павлу Климкину не понравилось совместное заявление США и Украины. По его мнению, оно слишком длинная.

Когда я вижу несколько страниц вместо одной, где, как гвозди, ключевые месседжи и то, что будет дальше, то у меня закрадывается коварный вопрос. Я внимательно прочитал совместное заявление. Там перечислено, как мы будем собираться в различных форматах, упоминается о 60 млн долл. Но на этом точка, — отметил дипломат.

Климкина беспокоит и тон заявлений Зеленского. Он считает, что Украина очень много просит и «скулит».

Когда ты проситель, тянешь лапы, из этого ничего не получится, ты сразу слабый. И я считаю, что в сегодняшней реальности нужно прекратить ныть, что нужно прекратить полагаться только на кого-то. У нас люди говорят: «Вот Байден нам разрулит Донбасс». Помогать они нам будут, если мы сами себе будем помогать, но наш путь — новые образцы оружия, мы перезагрузим судебную систему, — никто и никогда не сделает, — казал Климкин для НВ.

Журналист Юрий Бутусов называет визит и не провальным, и не успешным, потому что для Украины уже хорошо, что он состоялся.

Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Это также хорошо, поскольку когда взрослые вернутся к власти, окажется, что часть работы уже сделали, — прокомментировал встречу Бутусов на своем ТГ-канале.

Украинский-британский журналист и дипломат Богдан Нагайло утверждает, что нашел неожиданности для Украины в результатах встречи, потому что они подкреплены практическими договоренностей.

США демонстрируют поддержку Украине, хотя казалось, что ее «отодвинули» после договоренностей с Берлином о «Северном потоке-2», — пояснил Нагайло на телеканале «Украина 24».

Доктор юридических наук, академик Виталий Журавский считает, что Зеленский выбрал неудачное время для переговоров, потому что сегодня американцы заняты двумя проблемами. Поэтому особых успехов от его поездки в Вашингтон ждать не стоит.

Конгрессмены и сенаторы в отпуске, на каникулах. Если президент Зеленский хотел поднять вопрос «Северного потока-2», нужно было выбрать другой период, когда есть конгрессмены и сенаторы, а среди них немало таких, кто против российского газопровода, — сказал Журавский в эфире «Украина24».

Ранее в Раде спрогнозировали правовые последствия совместного заявления Байдена и Зеленского.