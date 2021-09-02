Відверта розмова у невдалий час — експерти підсумовують зустріч Байдена і Зеленського

https://racurs.ua/ua/n159545-vidverta-rozmova-u-nevdalyy-chas-eksperty-pidsumovuut-zustrich-baydena-i-zelenskogo.html

Ракурс

Переговори Володимира Зеленського та Джо Байдена опинилися під мікроскопом експертів. Усі намагаються помітити тони і напівтони у словах лідерів, а також аналізують підписану спільну заяву США та України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президенти Джо Байден і Володимир Зеленський провели відверту розмову з актуальних питань.

Під час прямого ефіру на своїй сторінці у Фейсбук Кулеба зазначив, що «це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є питання до Сполучених Штатів, ми ці питання дуже чітко ставили, і там, де є питання у США, вони їх також дуже чітко ставили».

Кулеба задоволений відвертістю розмови. Він вважає, що президенти поговорили «без дипломатії, як два лідера двох сильних країн».

Екс-міністру Павлу Клімкіну не сподобалася спільна заява США та України. На його думку, вона задовга.

Коли я бачу декілька сторінок замість однієї, де, як цвяхи, є ключові меседжі і те, що буде далі, то у мене закрадається підступний сумнів. Я уважно прочитав спільну заяву. Там перераховано, як ми будемо збиратися в різних форматах, згадується про 60 млн дол. Але на цьому крапка, — зазначив дипломат.

Клімкіна непокоїть і тон заяв Зеленського. він вважає, що Україна забагато просить і «скиглить».

Коли ти прохач, тягнеш лапи, з цього нічого не вийде, ти одразу слабкий. І я вважаю, що в сьогоднішній реальності потрібно припинити скиглити, що потрібно припинити покладатися тільки на когось. У нас люди кажуть: «Ось Байден нам розрулить Донбас». Допомагати вони нам будуть, якщо ми самі собі будемо допомагати, але за нас цей шлях в тому, що в нас будуть нові зразки зброї, що ми перезавантажимо судову систему, — ніхто і ніколи не зробить, — сказав Клімкін для НВ.

Журналіст Юрій Бутусов називає візит і не провальним, і не успішним, бо для України вже добре, що він відбувся.

Підписані меморандуми і меморандуми про підписання меморандумів. Заведені тепер журнали обліку меморандумів і журнали обліку журналів меморандумів. Це також добре, коли дорослі повернуться до влади, бо частину роботи вже зробили, — прокоментував зустріч Бутусов на своєму ТГ-каналі.

Українсько-британський журналіст і дипломат Богдан Нагайло переконує, що відшукав несподіванки для України у результатах зустрічі, бо вони підкріплені низкою практичних домовленостей.

США демонструють підтримку України, хоча раніше здавалося, що її «відсунули» після домовленостей з Берліном про «Північний потік-2», — пояснив Нагайло на телеканалі «Україна 24».

Доктор юридичних наук, академік Віталій Журавський вважає, що Зеленський обрав невдалий час для переговорів, бо сьогодні американці зайняті двома проблемами.

Тому особливих успіхів від його поїздки до Вашингтона чекати не варто.

Конгресмени і сенатори у відпустці, на канікулах. Якщо президент Зеленський хотів підняти питання «Північного потоку-2», потрібно було вибрати інший період, коли є конгресмени і сенатори, а серед них чимало таких, хто проти російського газогону, — сказав Журавський в ефірі «Україна24».

Раніше у Раді спрогнозували правові наслідки спільної заяви Байдена та Зеленського.