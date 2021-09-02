Миллиард на афганцев – Кабмин готовится принять под Киевом тысячи беженцев

https://racurs.ua/n159544-milliard-na-afgancev-kabmin-gotovitsya-prinyat-pod-kievom-tysyachi-bejencev.html

Ракурс

Афганские беженцы прибыли в Украину. Людей планируют разместить в палаточных городках, которые установят в пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства (ПВПИ).

ПВПИ расположены в Волынской, Черниговской и Николаевских областях, в каждый регион планируют отправить по 100 беженцев. Об этом говорится в материале «Ракурса».

На содержание этих 300 человек на протяжении месяца необходимо дополнительное финансирование в сумме около 900 тыс. грн. Питание беженцев предположительно уйдет около 400 тыс. грн, на коммунальные услуги — 150 тыс. Медикаменты и бытовая помощь афганцам из палаточных городков обойдется ориентировочно в 350 тыс. грн.

Однако палаточные городки, учитывая наш климат, — временное решение. Поэтому Министерство внутренних дел предлагает превратить в пункты временного размещения беженцев некоторые исправительные заведения.

Речь идет о столичных пригородах: Ирпень находится приблизительно в 15 минутах езды от Киева, а поселок Коцюбинское — это практически Киев, населенный пункт расположился сразу за Окружной дорогой.

Помещениям необходим капитальный ремонт, который, по приблизительным подсчетам, обойдется в 100 млн грн. Штатный персонал — около 100 человек. На содержание беженцев потребуется 264 млн грн, на зарплату персонала — 280 млн, на питание — 90 млн, на коммунальные услуги — 80 млн грн. Пока неизвестно, на какой срок рассчитаны эти суммы.

Напомним, Украина стала одной из группы стран, которые сделала щедрые предложения по переселению афганцев из так называемых групп риска. Это граждане Афганистана, которые поддерживают США.