Мільярд на афганців – уряд готується прийняти під Києвом тисячі біженців. Фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n159544-milyard-na-afganciv-uryad-gotuietsya-pryynyaty-pid-kyievom-tysyachi-bijenciv.html

Ракурс

Афганські біженці прибули в Україну. Людей планують розмістити в наметових містечках, які встановлять в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ).

ПТПІ розташовані у Волинській, Чернігівській і Миколаївських областях, в кожен регіон планують відправити по 100 біженців. Про це йдеться в матеріалі «Ракурсу».

На утримання цих 300 осіб протягом місяця знадобиться додаткове фінансування в сумі близько 900 тис. грн. На харчування біженців імовірно піде близько 400 тис. грн, на комунальні послуги — 150 тис. Медикаменти та побутова допомога афганцям з наметових містечок обійдеться орієнтовно в 350 тис. грн.

Однак наметові містечка, враховуючи наш клімат, — тимчасове рішення. Тому Міністерство внутрішніх справ пропонує перетворити на пункти тимчасового розміщення біженців деякі виправні установи.

Йдеться про столичні передмістя: Ірпінь розташований приблизно за 15 хвилин їзди від Києва, а селище Коцюбинське — це практично Київ, населений пункт розміщується одразу за Окружною дорогою.

Приміщення необхідно буде капітально відремонтувати, на що, за приблизними підрахунками, піде 100 млн грн. Штатний персонал — близько 100 осіб. На утримання біженців буде потрібно 264 млн грн, на зарплату персоналу — 280 млн, на харчування — 90 млн, на комунальні послуги — 80 млн грн. Наразі невідомо, на який термін розраховані ці суми.

Нагадаємо, Україна стала однією з групи країн, які зробила щедрі пропозиції щодо переселення афганців із так званих груп ризику. Це громадяни Афганістану, котрі підтримують США.